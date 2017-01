Cómo usar SUDO sin contraseña

Todos conocemos el comando sudo, el sustituto “seguro” de su, y mucho hemos hablado en éste blog sobre ello, y sobre las ventajas de usar sudo vs su, pero en esta ocasión les vamos a mostrar, para aquellos que aún no lo sepan, un sencillo tutorial paso a paso de cómo usar esta herramienta sin tener que introducir contraseña para ello. Para los más novatos decir que su función es autenticarte como superusuario o root de una forma temporal para realizar ciertas acciones de administración que requieran privilegios sin necesidad de abrir una sesión como root con los riesgos que eso podría acarrear.

Pues bien, todos sabemos que al introducir sudo en la línea de comandos, normalmente seguido de los comandos que deseamos usar con privilegios, como puede ser una instalación de un paquete haciendo uso de algún gestor de paquetes, inmediatamente el sistema nos arroja un prompt para que introduzcamos una contraseña para conseguir dichos privilegios y ejecutar la orden. Pero…¿y si no tuviésemos que introducir la contraseña?

De eso versa nuestro minitutorial y los pasos son bien sencillos:

Ejecuta la siguiente orden para modificar el fichero /etc/sudoers:

sudo visudo

Ahora en el contenido de dicho fichero debes buscar la línea que contiene:

root ALL=(ALL) ALL

E introducir la siguiente línea, sustituyendo el nombre de usuario por el tuyo:

nombre_usuario ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Ahora guardamos los cambios y no nos pedirá la contraseña la próxima vez que ejecutemos sudo desde nuestra cuenta…

¿Es esto recomendable? No, hazlo bajo tu responsabilidad, pero algunos usuarios, por comodidad o por cualquier otro motivo quizás necesiten eliminar esta petición de contraseña cada vez que ejecutan sudo… Por cierto, si quieres una solución menos radical, puedes modificar el tiempo de gracia que sudo espera para pedir de nuevo la contraseña (habrás notado que cuando ejecutas sudo varias veces seguidas, no siempre te pide la contraseña). Ese tiempo de gracia puede ser reducido o ampliado, y quizás si vas a ejecutar muchas tareas seguidas sea más recomendable hacer eso que no quitar directamente la contraseña. ¡Simplemente son ideas!