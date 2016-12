Ubuntu también dejará de contar con la arquitectura PPC de 32 bits

El anuncio oficial de Ubuntu ha sido ayer y parece no haber afectado a muchos usuarios. Steve Langasek informaba que la próxima versión de Ubuntu, Ubuntu 17.04 no contará con una imagen ISO para arquitectura PPC de 32 bits así como las futuras versiones de Ubuntu.

Algo que pone fin a una de las imagenes más antiguas de Ubuntu que ha estado en cada lanzamiento al igual que la versión de 32 Bit y 64 Bits. Esta decisión se debe principalmente a dos razones, aunque ello no hará que la arquitectura PPC de 64 bits quede olvidada o que los usuarios de Ubuntu PPC de 32 bits dejen de recibir actualizaciones.

Las razones por las que la Comunidad de Ubuntu y sus desarrolladores han dejado de crear esta imagen ISO son: Debian ha dejado de dar soporte por lo que Ubuntu, al basarse en Debian, tendría problemas en desarrollar esta imagen. Pero sobretodo, la segunda razón es que apenas han encontrado usuarios activos de esa plataforma.

PPC seguirá en Ubuntu pero sólo la versión de 64 bits

En la última UOS que se celebró hace un mes se debatió sobre si continuar o no con esta plataforma, para lo cual buscaron usuarios activos que pudiesen colaborar con el desarrollo o aportar su opinión. A pesar de que aún existen usuarios en esta plataforma, lo cierto es que no encontraron los suficientes apoyos para mantener la versión por lo que decidieron abandonar la plataforma.

Aunque los usuarios de PPC no podrán instalar las nuevas versiones de Ubuntu, lo cierto es que las antiguas versiones seguirán recibiendo soporte hasta el próximo 2021 tras lo cual dejarán de recibirlo y tendrán que abandonar la plataforma o tener que cambiar de sistema operativo. Aunque para el 2021 posiblemente ya no quede ninguna plataforma de 32 bits, ni PPC ni tan siquiera AMD ¿ no creéis?