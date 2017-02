Slimbook One: miniPC con sabor español y Linux en sus entrañas

La firma española Slimbook, de la que ya hemos hablado en otros artículos acerca de algunos de sus productos, como los portátiles. Pero en esta ocasión el artículo tiene una temática un tanto especial, la presentación del nuevo miniPC Slimbook One. Y no se trata de un miniPC más, como tantos otras alternativas que existen en el mercado y ahora explicamos por qué.

Ya sabes que Slimbook se caracteriza por ser una de las pocas firmas que se atreven a incluir distribuciones GNU/Linux preinstaladas en sus equipos, en vez de Microsoft Windows, y One no es una excepción. Además de eso, está fabricado en aluminio y plástico imitación vidrio, y cuenta con elementos de marcas como Seagate, Intel, CRucial, Samsung, Kingstong, etc. Por ejemplo, los procesadores Intel Core i5 e i7 de 6º generación, gráfica HD520 con capacidad para resolución UHD (4K), 2 discos duros (SSD de500GB y HDD de hasta 2TB), etc.

Además, al ser un equipo de bajo consumo, te ayudará a reducir la factura mensual en hasta 30€ dependiendo de tu uso, ya que consume unas 5 veces menos que un sobremesa normal. Por supuesto el espacio ocupado es mucho menor, y resulta ideal para conectarlo a tu TV y tener todo un centro multimedia y de entretenimiento en tu salón. Y para que nada te moleste mientras lo disfrutas, cuenta con refrigeración activa silenciosa.

All-in-One, nunca mejor dicho… Puedes servir como un equipo de sobremesa o portátil más, permitiéndote trabajar allá donde vayas, como centro de videojuegos (gracias a RetroPie puedes jugar a multitud de juegos retro con sus emuladores de NES, Atari, Amiga, NeoGeo, Nintendo, DreamCast, PlayStation, Wii,…), NAS casero (almacena y disfruta de los contenidos allá donde estés), e incluso como Medica Center (disfrutando de Internet, imágenes, vídeos favoritos y música, controlando Kodi desde el sofá usando tu smartphone Android como control remoto).

Más información – Slimbook One