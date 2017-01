SemiCode OS una distro Linux para programadores y desarrolladores web

Casi siempre se habla de las distribuciones más conocidas, en algunos casos presentaos algunas destinadas a fines más concretos, y otras presentamos nuevas distribuciones o más exóticas. Pues bien, en este caso vamos a matar varios pájaros de un tiro y os traemos la nueva distro SemiCode OS que está enfocada a satisfacer las necesidades de los desarrolladores, tanto para los programadores de software como para los que se dedican al desarrollo de páginas web.

SemiCode OS está basada en Ubuntu, concretamente en la versión Ubuntu 14.04 y utiliza un entorno de escritorio GNOME. Como es habitual en este tipo de distribuciones, viene cargada con una gran selección de paquetes y programas necesarios para el desarrollo, sin necesidad de descargarlas o instalarlas desde cero. Muchos se quejan de la fragmentación de Linux, pero sin duda es fantástico tener distros que satisfagan a todos…

Si eres desarrollador web o programador, puedes hacerte con la ISO de esta distro de forma gratuita y probarla desde ahora. Además, al basarse en Ubuntu, ofrece un entorno amigable con todas esas herramientas de desarrollo de las que ya hablábamos. Entre ellas se encuentran conocidos IDEs, compiladores, editores de texto, etc. Por ejemplo, encontramos MOnoDevelop, BLueFish, Atom, Ninja IDE, Brackets, Emacs, Sublime Text, Eclipse, etc.

Éstas satisfacen la mayoría de necesidades, ya estés pensando en programar en C, Ruby, utilices .NET, Java, etc. Además incluye Scratch IDE, Git, Slack, etc. Y si eso te parece poco, integra un original asistente virtual llamado Sarah para el terminal que te servirá de mucha ayuda. Además, éste asistente no usa más que tu nombre de usuario y no almacena otra información para garantizar la privacidad. ¡A qué esperas para descargarte ya la versión v0.1! Por cierto, aún es una Beta, porque es bastante joven el proyecto como hemos dicho…

