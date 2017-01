Os contamos más sobre Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Shadow Tactics: Blades of the Shogun es un videojuego de táctica en tiempo real que podrás encontrar en la tienda Steam de Valve, GOG, y Humble Store. Por cierto, ¿te gustaba Commandos? ¿Que por qué te pregunto esto? Sencillo, como verás en el vídeo de introducción que te he dejado sobre este párrafo verás el parecido con el mítico videojuego que ha enganchado a muchos y continúa gustando a otros nostálgicos.

Y por cierto, aunque no venga a cuento, si eres fan de la saga de Commandos, puedes probarlo desde cualquier sistema y navegador, ya que ha sido trasladado a HTML5. ¿No te lo crees? Míralo tú mismo. Concretamente se ha recreado la primera versión de éste título con sus 20 niveles a los que podrás jugar online como he dicho. Pero ésta no es la noticia que os quiero presentar.

Pues la buena noticia es que existen alternativas de Commandos para Windows en Linux, aunque siempre puedes tirar de Wine o de máquinas virtuales Windows desde tu distro para divertirte. Pero lo bueno es tener un juego nativo como Shadow Tactics: Blades Of The Shogun. Pero en este caso, en vez de estar ambientado en la época de la Segunda Guerra Mundial, toma tientes asiáticos con samuráis como protagonistas (ambientado en Japón en el año 1615), lo que le da un toque bastante diferente.

La dinámica del juego me recuerda bastante a Commandos como he dicho, y los controles son similares, solo que los gráficos parecen estar aún más cuidados (aunque no es justo comparar un juego más moderno con otro más antiguo en este sentido). Y qué más decir… Lo mejor es que lo pruebes tú mismo y nos cuentes, si ya lo has hecho puedes dejar tus comentarios con la opinión que merece. Cuesta 39,99€ en Steam, y por unos cuantos euros más podrás tener acceso a contenido adicional.