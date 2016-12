¿Qué es OpenShot? Te lo contamos si no lo conoces…

Seguramente estas Navidades quieras hacer algún regalo especial y crear algún vídeo o composición con imágenes y sonido para enviar a un ser querido. Si no lo habías pensado, puede ser un buen regalo no material para que la persona a la que quieres tenga. Otra idea es crear un vídeo con todas las fotos de estas navidades (o también con cortes de vídeos o un mix) y ponerle música de fondo y algunos efectos…

Para poder hacer eso necesitas el software adecuado. Si eres usuario de Windows ya conocerás algunos programas para realizar esto, como por ejemplo Video Maker, Magix Video Deluxe, Adobe Premier Pro, Autodesk Motion FX, etc. Todos programas profesionales que suelen tener licencias bastante costosas, aunque los haya gratuitos o el propio que ya viene con el sistema operativo Windows que he citado (aunque está muy limitado).

Para Linux existen varios de estos programas, muchos de ellos libres y gratuitos como es el caso de OpenShot o Avidemux. Pues bien, OpenShot es precisamente el protagonista de nuestro post de hoy, aunque no sea la primera vez que publicamos artículos sobre él. Fue iniciado en 2008 por Jonathan Thomas con la colaboración de Andy Finch, Helen McCall, Olivier Girad, Karlinux, TJ, etc. Ahora es un gran proyecto que provee de un buen editor de vídeo no lineal que poco tiene que envidiar a los de pago.

Se basa en ffmpeg y admite muchos formatos diferentes, admite SVG, es capaz de crear títulos 3D, procesar varias pistas de audio e imagen, tiene efectos diversos, capacidades de mezcla y edición, etc. Además la lista de codecs de audio y vídeo soportada es bastante amplia y por tanto podrás codificarlos con diferentes codecs y formatos para crear tus vídeos de salida para quedártelos o enviárselos a quien quieras…

