MX-16: un nuevo nombre para añadir a la lista de distros

Casi siempre se habla de distribuciones bastante conocidas, como Debian, openSUSE, Ubuntu, Linux Mint, Arch Linux, Fedora, etc., pero no está de más buscar por el gran repertorio de distribuciones que existen para ir poco a poco sacando algunas distros que están más escondidas, y no por ello son peores, aunque eso es cuestión de gustos. En esta ocasión hemos traído MX-16, que seguro te agradará si te gustaron otros proyectos como MEPIS, o AntiX, ya que MX Linux surge como colaboración de ambos desarrolladores.

Las siglas de MX-16 son un misterio, al menos para mí, y no sé de donde provienen (por supuesto 16 es la última versión que se lanzó en diciembre de 2016, por tanto no es un proyecto nuevo). Pero esto es lo de menos, ya que cuando analizas la distribución te das cuenta de varias cosas. Lo primero decir que tras bajar la ISO de 64-bit que tiene un tamaño aproximado de 1.2GB, podemos probarla en modo Live o instalarla en nuestro equipo o máquina virtual.

Decir que el kernel es un Linux 4.7.0 y el entorno de escritorio por defecto que trae es Xfce en su versión 4.12. Por tanto no es una distro demasiado pesada, aunque tampoco de las más ligeras. Si seguimos indagando vemos unos colores un poco desconcertantes y las fuentes a veces se vuelven borrosas, dos detalles negativos que contrastan con su atractivo y su barra al lado izquierdo al estilo de Unity en Ubuntu, en vez de estar en la zona baja de la pantalla, además le han dado un toque muy distintivo a otras distros en cuanto a temas visuales.

No obstante, trae suficientes paquetes de software como para satisfacer a la mayoría de usuarios, detecta bien el hardware, el instalador no está nada mal, y como he dicho su diseño es bueno a pesar de esos dos defectos que he señalado en el párrafo anterior. Y sobre todo, me gustaría destacar que es una distro muy ágil y bastante estable, por lo que te dará pocos problemas, en parte a su base, que es Debian.