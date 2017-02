Mozilla despide al equipo de Firefox OS

Seguramente que esta noticia ha llamado la atención de muchos que daban por muerto a este sistema operativo libre. Y realmente, Firefox OS no estaba muerto sino que había abandonado el mercado de los móviles.

Desde el anuncio hasta ahora, Firefox OS y sus desarrolladores se habían dedicado a llevar el sistema operativo a Smart TV’s y al Internet de las Cosas, pero parece que ni con nuevos mercados ha sido suficiente para mantener con vida este sistema operativo.

Hoy nos hemos enterado que Mozilla ha despedido a todo el equipo de Firefox OS. El motivo de ello es el cambio de intereses en Mozilla. Según los comunicados, Mozilla ha abandonado el mundo comercial para dedicarse a la investigación, es decir, que no llevará sus productos a dispositivos ni lanzará dispositivos propios y sí se dedicará a desarrollar tecnologías y programas. Este cambio de planes trae consigo no sólo los despidos de los desarrolladores sino el cancelamiento de todos esos productos que tienen o iban a tener Firefox OS en su interior.

El equipo de Firefox OS abandonará el proyecto finalmente

Esto no es lo único que Mozilla ha realizado durante las últimas semanas. El logotipo ha sido otro de los elementos nuevos que Mozilla ha realizado junto a su nuevo navegador, un mejorado Firefox que saldrá a lo largo de este año.

Todos estos cambios indican que Mozilla y su navegador no pasan por buenos momentos, algo que muchos usuarios han indicado desde hace tiempo pero estos movimientos no dejan de sorprender.

Personalmente no me sorprende nada la noticia puesto que en el tiempo que ha habido desde el anuncio hasta ahora no se ha dicho nada sobre ello y eso no siempre es bueno. Sin embargo, Firefox OS es Software Libre y eso significa que podremos conseguir el código y crear nuestro propio sistema operativo para móviles o portarlo a otros dispositivos con Android. Ahora nos toca a la Comunidad actuar.