MirageOS: la biblioteca para construir unikernels

MirageOS es un proyecto bastante interesante, ya que es una biblioteca de sistema operativo para construir unikernels para aplicaciones seguras o de alto rendimiento orientadas a redes, la nube, plataformas móviles, etc. Estos unikernels pueden ser compilados en sistemas operativos GNU/Linux y otros Unix, además de correr en el hypervisor KVM o en Xen para la virtualización de éstos.

Para ello, MirageOS utiliza OCaml, un lenguaje con bibliotecas para proveer funcionalidades de redes, almacenamiento, y las características soportadas por un sistema. La última versión lanzada se publicó en febrero de éste 2017, con el lanzamiento de MirageOS 3.0. Para los interesados, podéis descargar y obtener más información acerca del proyecto en mirage.io .

Para los que no sepan qué son los unikernels, se trata de unas estructuras especialmente diseñadas para usar bibliotecas de sistemas operativos, las mínimas necesarias para hacer correr una determinada aplicación. Así se ahorra virtualizar todo el SO completo y se mejora el rendimiento del conjunto. Tanto el código de la aplicación, como las bibliotecas y éste unikernel de propósito general, se compilan para poder correr directamente sobre un hipervisor o sobre el hardware sin necesidad de un sistema operativo que intervenga en el proceso.

Y no solo es cuestión de rendimiento (al resultar necesitar solo el 4% del tamaño de un SO tradicional, y la optimización de los controladores necesarios), también mejora la seguridad al reducir la cantidad de código desplegado para correr la aplicación, por tanto deja menos margen de maniobra al atacante. Eso sin olvidar su versatilidad e importancia para aplicaciones modernas. Eso por eso que cada vez hay más proyectos como MirageOS, como OSV, Runtime.js, IncludeOS, HermitCore, HaLVM, Clive, Grafene, ClickOS, etc.