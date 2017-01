Min el navegador web con un toque minimalista

Hoy te presentamos una nueva alternativa para los navegadores web más comunes, como Firefox, Chrome, Chromium, y de tantos otros de los que ya hemos hablado en otras ocasiones. En esta ocasión se trata de Min, un navegador web con un diseño orientado al minimalismo y que te puede cautivar. Él te puede ofrecer un funcionamiento bastante rápido con características simples, si es eso lo que buscas.

El proyecto Min que puedes encontrar en GitHub, es sencillo y diferente a los navegadores tradicionales como he dicho. Te puede evitar “ruido” y distracciones durante tu navegación web. Se encuentra disponible para varios sistemas operativos, por supuesto para Linux, además de para MacOS y Windows. Y aunque no pueda competir con el éxito de los grandes navegadores y tampoco con las funcionalidades de éstos, quizás le encuentres utilidad.

He sabido de este proyecto hace poco y quería compartirlo con ustedes. Pero probablemente no necesite competir con Chrome, Firefox y otros, sino complementarlos. Antes he hablado de su capacidad de evitar distracciones y de eludir el “ruido” de la web, y es que tiene una gran capacidad para bloquear anuncios emergentes gracias a una de sus funcionalidades incorporadas. Si eso te parece poco, también puede evitar los scripts, y las imágenes, haciendo que la velocidad de navegación aumente aún más al evitar que se tengan que cargar estos elementos.

Además es muy sencillo de configurar, y puedes gestionar la búsqueda, o hacer uso de otras de sus funcionalidades para investigar. Desee la misma barra de direcciones se puede hacer uso de los motores de búsqueda DuckDuckGo y del buscador de la Wikipedia, aunque también podemos elegir entre otros como Google, BIng, Yahoo!, Bidu, y Yandex. A pesar de todo, Min no es perfecto…