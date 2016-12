Linux ya supera los 86 millones de usuarios

Parece que Linux solo lo tienen instalado tres hackers o gente geek, es decir, una minoría. Pero resulta que se trata de una inmensa minoría, y recalco lo de inmensa, ya que lo están usando más usuarios de los que aparentemente se ven en algunos estudios estadísticos basados en las consultas de sistemas operativos a ciertas páginas webs en ciertas zonas geográficas y que no representan bien todo el panorama actual.

Por ejemplo, si se hace esa encuesta en Estados Unidos donde triunfa Windows y hay un amplio número de seguidores de Apple, las encuestas serán muy desfavorables para Linux. En cambio, esa misma encuesta se realiza en China, uno de los países más poblados y donde Linux está presente en la mayoría de equipos, el resultado sería muy diferente y favorable para la plataforma del pingüino. En cambio, ni en un caso ni en el otro estamos arrojando datos reales.

Lo que ya tenemos que tener claro es que en servidores Linux arrasa, y en supercomputadoras ronda el 98%, en telefonía móvil ni decir que Android es el líder (no solo en dispositivos móviles, sino que es el OS más usado en el mundo) y se basa en Linux, el IoT, etc., y solo nos queda comprobar el sector del escritorio. Es paradójico que Linux fuese creado para el sector del escritorio y ese sea el único sector donde flaquea, arrasando en el resto para los que no fue creado. Esto da una idea de su versatilidad y flexibilidad para adaptarse a todo…

Pues bien, los chicos de SUSE han realizado un nuevo estudio en este 2016 y han lanzado datos interesantes, ya que aseguran que ya son 86 millones de usuarios en el escritorio. Desde 1991 cuando el único usuario era Linus Torvalds hasta 2016, es decir, en 25 años se ha incrementado hasta superar estos 86M de los que habla SUSE, una proeza bastante importante teniendo en cuenta el calado de Windows y Mac en este sector.

Infografía completa