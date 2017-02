Linux 4.10: aterriza el nuevo kernel con muchas mejoras

Como viene siendo habitual, tras los lanzamientos de las versiones RC del kernel Linux, Linus Torvalds anuncia la nueva versión estable del núcleo. Así ha sido también para el Linux 4.10, que llega con interesantes mejoras que ahora explicaremos, destacando las más importantes, ya que los cambios de una versión a otra suelen ser extremadamente numerosos si contásemos todas las correcciones, limpieza de código y agregados que vienen desde todos los desarrolladores implicados…

A grandes rasgos podemos catalogar las mejoras en tres grupos fundamentales, como las nuevas funcionalidades de seguridad añadidas, las correcciones y las mejoras en el soporte de hadware. Todo eso es el fruto del desarrollo que se ha llevado a cabo durante las siete semanas últimas, tiempo en el que han aparecido hasta 8 versiones Release Candidate hasta llegar a ésta final del núcleo.

El propio Torvalds ha reconocido durante el anuncio que la versión 4.10 del kernel no ha resulatdo tan pequeña como esperaban, ya que tras la versión 4.9 que fue muy activa en cuanto a cambios, se esperaba una versión 4.10 algo más calmada en cuanto a novedades. Por tanto, ha resultado en unos 13.000 commits, sin contar los merges, que habría unos 1200 más…

Bien, en cuanto a lo más destacado encontramos el soporte para GPUs virtuales, es decir, un sistema para renderizar gráficos en máquinas virtuales en vez de hacerlo a través del hardware físico, que en ocasiones no va fino del todo. Igualmente se han incorporado soporte para la cache L2 y L3 de las últimas versiones de los chips de Intel, así como una herramienta llamada perf c2c para analizar el contenido de cache en sistemas de acceso a memoria no uniforme. También se han mejorado los drivers para sistemas de archivos como EXT4, F2FS, XFS, OverlayFS, NFS, CIFS, UBIFS, BEFS, LOGFS, arquitectura ARM y tarjetas gráficas AMD, etc.