Las imágenes ISO de Fedora 25 se actualizan

Recientemente el equipo de Fedora ha anunciado una actualización de las imagenes ISO. Esta actualización no supone una versión nueva, pero si es interesante para todos los usuarios de esta distribución ya que se añade las últimas novedades y parches de seguridad de la distribución.

Principalmente estos cambios afectan a las imágenes ISO de Fedora 25 Spins y Labs, es decir, las versiones orientadas a un escritorio en concreto o a una función específica. En las imágenes de DVD también se encuentran estos cambios pero sólo en las versiones de 64 bits.

La actualización de estas imágenes ISO de Fedora 25 está orientada a usuarios nuevos o aquellos usuarios que quieran reinstalar de nuevo el sistema operativo, no a usuarios que ya tienen Fedora 25 instalado. Para quienes ya tienen y utilizan Fedora 25, no tienen cambios significantes y no merece la pena instalar el Fedora de estas imágenes nuevas. Es más, en casi todos los casos, los usuarios ya tendrán todas las actualizaciones y aplicaciones nuevas.

Las imágenes ISO de Fedora 25 Spins y Labs actualizadas llevarán la fecha de la liberación

Si realmente queréis conseguir esta última versión, tenéis que aseguraros que la imagen ISO tenga la referencia F25-20170210, la cual alude a la fecha de liberación de esta imagen ISO. A muchos les ha llamado la atención que entre estos cambios se encuentre la llegada de una nueva versión de kernel, en este caso el kernel Linux 4.9.8, una versión más actualizada que la que contiene Fedora 25 y muchas de las distribuciones no rolling release.

Personalmente es interesante esta actualización de los spins de Fedora 25 y posiblemente un motivo para actualizar nuestro sistema si realmente llevamos días, semanas o meses sin hacerlo. Ahora bien, de hacerlo, contad con tiempo pues el espacio que ocupa las nuevas actualizaciones asciende en algunos casos a 700 MB, una cantidad muy alta para una conexión de adsl normal.