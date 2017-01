Las 5 mejores extensiones para tu LibreOffice que mejorarán su uso

Aunque existen muy buenas suites de ofimática, lo cierto es que LibreOffice sigue siendo la suite ofimática libre por excelencia. Esto se debe entre otras cosas a su fuerte personalización y a su relación calidad/precio frente a otros paquetes de ofimática que existe en el mercado.

Pero a pesar de que LibreOffice está al alcance de muchos, lo cierto es que pocos le dan el rendimiento profesional que ofrece. En este caso os vamos a contar cinco extensiones que se pueden instalar en nuestro LibreOffice a través de sus extensiones y que nos darán la posibilidad de obtener ese rendimiento que buscamos.

AltSearch

La primera de ellas es una extensión que mejora notablemente una de las funciones más básicas que existen : buscar palabras. En este caso el complemento se llama AltSearch y nos permite mejorar los campos de búsqueda así como tener otras funciones que nos faciliten tareas como sustituir una palabra por otra, etc…

Multisave

Normalmente cuando guardamos un documento podemos guardarlo en un formato, pero ¿ y si queremos guardarlo en varios formatos? Pues lo sencillo es repetir los pasos tantas veces como formatos queramos obtener. Multisave es un complemento que no sólo te permite guardar tus documentos en el formato que queráis sino que además nos permite hacerlo todo a la vez, sin tener que repetir los pasos por cada formato, algo interesante y útil para quienes por ejemplo crean el documento y luego tienen que crear el archivo pdf.

ShowNotes

ShowNotes es una extensión que nos permitirá ocultar o mostrar notas de texto en las celdas de Calc. Es una extensión que lleva años sin actualizarse pero es muy funcional e interesante, sobretodo para crear hojas de calculo con ayuda o sencillos formularios que el usuario rellene en función de una respuesta u otra.

Calendar for Calc

Si sois de los que tienen que utilizar mucho la hoja de cálculo, en este caso Calc, seguramente que esta extensión os será de gran ayuda pues os muestra un calendario actual para poder utilizar en las hojas de cálculo o sencillamente saber la fecha actual. Esta extensión se llama Calendar for Calc. Además haciendo doble click sobre la fecha, ésta se inserta en la celda que tengamos seleccionada.

Spell Checker

Finalmente, la última extensión pero no por ello menos importante es un diccionario del idioma que queramos escribir. Esto combinado con la activación del corrector de gramática y el corrector ortográfico hacen que no tengamos ningún disgusto a la hora de publicar algún documento o imprimir algún texto que nos sea de vital importancia. En este caso, para configurarlo no hemos de ir a Extensiones sino a Opciones y de ahí a Configuración de Idioma.

Conclusión sobre estas extensiones

Estas extensiones son interesantes e importantes pero no son las únicas que nos darán el máximo rendimiento de LibreOffice. En este caso podemos encontrar más en la opción de extensiones y también en la web oficial de LibreOffice. Una web donde podéis encontrar más información sobre esto o sobre cualquier cosa relacionada con Libreoffice.