Las 4 mejores distribuciones Gnu/Linux para los usuarios de Mac

Cada vez son más los usuarios que o bien cambian su Macbook por un portátil con Gnu/Linux o bien borran MacOS y lo cambian por Gnu/linux. En cualquier caso, el usuario de Mac siempre busca una distribución que sea fácil de utilizar y que mantenga el mismo aspecto bonito que caracteriza al sistema operativo MacOS.

Y a pesar de que las distribuciones Gnu/Linux se caracterizan por una fuerte personalización, bien es cierto que hay algunas distribuciones que se parecen más a MacOS que otras. Por ello os vamos a presentar las cuatro mejores distribuciones Linux que los usuarios de Mac pueden utilizar en lugar de MacOS.

Elementary OS

La distribución que más se parece a MacOS es sin lugar a dudas Elementary OS. Construida sobre Ubuntu y con una fuerte personalización, Elementary OS está enfocada a aquellos usuarios de Mac que quieren utilizar Linux. Su escritorio, Panther, está construido para imitar al escritorio de MacOS y actualmente está buscando aplicaciones para ser exclusivas de la distribución como actualmente ocurre en MacOS. Elementary OS la podéis conseguir a través de este enlace.

Solus

Esta distribución ha tenido mucho éxito durante el 2016 gracias a su aspecto y a su escritorio totalmente funcional. El panel lateral de Budgie nos recuerda a MacOS pero a diferencia de éste, Solus no cuenta con un dock de manera predefinida, algo que podemos solucionar gracias a Plank. Una alternativa a Solus sería Ubuntu Budgie, pero entre las dos, la más estable y sólida es Solus, ya que la otra aún está en desarrollo. Solus la podéis conseguir a través de este enlace.

Linux Mint

Esta distribución que tiene el sobrenombre de Ubuntu Mentolado. No es muy similar a MacOS, pero si que es una distribución sencilla y con una gestión de menús y archivos simple, como MacOS. Es por ello que muchos usuarios de Mac eligen Linux Mint en lugar de otra distribución. Linux Mint no tiene ningún dock ni un panel completo como MacOS pero si que pueden agregarse fácilmente. Linux Mint se puede conseguir en este enlace.

Ubuntu

Ubuntu es la que menos se parece a MacOS. Pero también fue la primera distribución en la que se basa MacBuntu. MacBuntu es un paquete de personalización, así como un tema de escritorio, que nos permite cambiar toda la interfaz y hacer que se parezca a MacOS. Su similitud es increíble y muchos usuarios prefieren esta solución por ser la más similar. Ubuntu lo podéis conseguir en este enlace.

Conclusión sobre estas distribuciones para usuarios de Mac

Estas distribuciones son las más cercanas o similares al aspecto y funcionamiento de MacOS, pero no son las únicas. En cualquier caso, si tuviera que elegir, posiblemente la mejor opción sea Elementary OS, pues intenta integrar no sólo el aspecto de Apple sino también su filosofía, algo que las otras distribuciones no ofrecen, claro está sin tener que pagar por ello como pasa actualmente con los productos de Apple.