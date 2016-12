Cómo instalar Calibre en cualquier distribución Gnu/Linux

Una de las aplicaciones que seguramente muchos de vosotros ya conocéis aún no está en las instalaciones estándar de muchas distribuciones. En este caso me refiero a Calibre. El popular gestor de ebooks libre y gratuito a pesar de ser una herramienta muy utilizada, aún no está al nivel de LibreOffice o Mozilla Firefox en las distribuciones.

Es por ello que muchos usuarios siempre tienen que instalar Calibre una vez que instalan Linux o quedarse sin ello por no saber cómo instalarlo. A continuación os contamos como instalar Calibre en cualquier distribución Gnu/Linux.

Actualmente podemos instalar Calibre mediante dos métodos. El más sencillo de todos es mediante los repositorios oficiales. Esto quiere decir que hemos de utilizar las herramientas básicas para instalar un programa y encontraremos Calibre.

Aunque tenga Calibre, a veces nuestra distribución no tiene la última versión de este gestor de ebooks

Esto se puede hacer en distribuciones que se basan en Ubuntu, Debian o Fedora, pero algunas otras no tienen este método o como en el caso de Ubuntu, la versión es muy antigua. Para instalar la última versión de Calibre, sólo hemos de abrir una terminal y escribir lo siguiente:

sudo -v && wget -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.py | sudo python -c "import sys; main=lambda:sys.stderr.write('Download failed

'); exec(sys.stdin.read()); main()"

Tras esto comenzará la descarga del último paquete de Calibre y su instalación. Si tenemos otra distribución que no se base en Ubuntu o Debian hemos de cambiar “sudo -V” por el comando correspondiente ya que el resto de comandos lo encontramos en muchas distribuciones. También hay que cambiar “sudo python” por la correspondiente orden de nuestra distribución.

Además necesitaremos cumplir ciertas dependencias entre las que estará tener Python y librerías relacionadas con el lenguaje que nos permitirá instalar y ejecutar Calibre así como también otras librerías que podéis encontrar en este enlace.

Por lo general, tanto instalar como cumplir con las necesidades de Calibre es algo fácil así como encontrarlo en los repositorios oficiales de cada distribución. En cualquier caso, nunca viene mal conocer y saber estos métodos de instalación ¿no creéis?