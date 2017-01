Cómo instalar Apache Server en Fedora

Una de las ventajas que tienen las distribuciones Gnu/Linux frente a otros sistemas operativos es su versatilidad entre funciones. Una distribución Linux puede funcionar como un sistema operativo genial de escritorio pero también añadirle funciones de servidor sin reinstalar ni fastidiar ningún programa; o convertirlo en centro multimedia y un servidor sin pagar ni un sólo duro por ello y sólo basta con dos lineas de código. A continuación os explicamos como instalar Apache Server, un programa que nos convertirá nuestra Fedora en un sistema de servidor con funciones completas de servidor.

Fedora nos permite instalar Apache Server de manera individual o junto a otros programas de servidor

Fedora permite que instalemos grupo de aplicaciones. Esta función es muy interesante pues podemos añadirle funciones completas o desinstalarlas con sólo hacer dos lineas de código. En el caso de querer tener un servidor hemos de abrir la terminal y escribir lo siguiente:

su -c 'dnf group install "Web Server"'

Pero lo más normal es que sólo queramos instalar Apache Server, en este caso hemos de introducir las siguientes lineas para instalarlo:

su -c 'dnf install httpd'

Así de fácil podemos tener Apache Server en cualquier versión de Fedora, tanto para escritorio como sabores oficiales, pero existe un problema. Fedora tiene un Firewall por defecto activado que bloquea el uso de Apache Server. Esto se puede solucionar diciendo al Firewall que archivos dejar ejecutar. Para ello, también a través de la consola de comandos, escribimos lo siguiente:

su -c 'firewall-cmd --add-service=http --add-service=https --permanent' su -c 'firewall-cmd --reload'

Y si queremos que los cambios sean permanentes, hemos de escribir lo siguiente:

su -c 'firewall-cmd --add-service=http --add-service=https'

Y con esto no sólo tenemos instalado Apache Server en nuestra Fedora sino que lo tendremos configurado para que su utilización sea segura y no tenga problemas con agujeros de seguridada la hora de crear aplicaciones de servidor o cualquier desarrollo provisional ¿interesante no?