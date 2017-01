Guía para Mesa: para vosotros desarrolladores

Hoy me gustaría hablaros de una guía que encontré. Pero primero me gustaría hablar un poco sobre la pila gráfica de Linux. Ésta es un tanto compleja de entender por las numerosas capas o elementos que la integran. Hay mucha terminología que asimilar y muchos pequeños sistemas que encajan unos con otros para que los entornos de escritorio funcionen o para que lo hagan algunas aplicaciones gráficas y videojuegos de una forma transparente al usuario.

Pues bien, seguro que habéis oído hablar de OpenGL o del más moderno Vulkan que se está desarrollando para sustituir de algún modo a OpenGL y eludir sus limitaciones para los nuevos videojuegos y apps gráficas aprovechando el código fuente del proyecto que inicio la compañía AMD y que ahora se gestiona bajo el consorcio Khronos Group compuesto por numerosas compañías del primer nivel y del que ya hemos hablado en este blog….

Pues bien, una de las piezas clave (biblioteca) para que los controladores de código abierto funcionen con éstas APIs es precisamente MESA, del que verdaderamente versa este artículo. No se trata de entrar en más detalles acerca de la compleja pila como he dicho, ni tampoco de describir para qué sirve cada parte, pero sin duda que lo que te presento aquí te va a gustar si eres un usuario avanzado y has tenido problemas con algunas nuevas características que se introducen pero que no llegan a tu distro o lo hacen más tarde.

Eso puede dejar paso a problemas con ciertos programas o juegos que no vayan finos del todo o que den problemas. Si no quieres instalar paquetes con versiones en desarrollo más recientes con las nuevas características, pero que son inestable y pueden a su vez corregir unos problemas y engendrar otros, puedes ponerte a “toquetear” tú mismo para solventar estos problemas de los que hablo con ésta guía…