GeckoLinux Plasma: para viejos amantes de openSUSE

Muchos estaréis echando de menos versiones Live recientes de openSUSE, y es para eso para lo que ha nacido el proyecto GeckoLinux, para satisfacer a éstos usuarios. Se trata de una versión reducida de openSUSE con solo un entorno de escritorio a la vez. Puedes descargar una ISO con Plasma, otra con GNOME, con Xfce, Cinnamon, MATE, Budgie, LXQT, etc. Pero no existe una ISO con todos los escritorios a la vez…

De cualquier modo, solo existen versiones de 64-bit, con tamaños de aproximadamente 1GB para quemar en DVDs o USBs. Además, GeckoLinux se puede encontrar en versiones estáticas o Rolling Release. Y todas las versiones están basadas en openSUSE 42.2 estable, por el momento. También debes conocer que existe GeckoLinux Plasma NEXT, con algunos repositorios no estables.

Las primeras impresiones al probar esta distro son buenas, excepto algunos detalles que considero que habría que pulir a título personal. Además, no necesita de demasiados recursos, GeckoLinux se conforma con unos 480MB de memoria principal, aunque es más que otros como Kubuntu 16.10, Debian 8 KDE, etc. En cuanto al reconocimiento del hardware, no hubo problemas, detectó todos los dispositivos adecuadamente durante la instalación e instaló los controladores adecuados.

Por otro lado, el resto de características son similares a openSUSE, así que no hay demasiado más que diferenciar en este sentido. Por supuesto integra diversas aplicaciones ya preinstaladas como Firefox, KTorrent, Pidgin, Thunderbird, LibreOffice, Okular, VLC, Clementine, Konsole, KCalc, Kate, GParted, YaST, K3B, Chromium, etc. Adobe Flash está ausente, por tanto el contenido que dependa de él en la red no funcionará si no lo instalas…

En definitiva, una alternativa si te gusta openSUSE y quieres probar algo que no sea éste proyecto. Si te interesa, puedes acceder al site oficial del proyecto para la descarga en Github. Allí encontrarás también noticias, foro y documentación sobre esta distro.