Finalmente Munich abandonará Gnu/Linux y lo cambiará por Windows

Hace unos meses que oímos la desagradable noticia de que varias consultorías aconsejaban al Ayuntamiento de Munich a abandonar Gnu/Linux y regresar a Windows. Las cifras aconsejaban lo contrario por lo que muchos medios de comunicación así como bloggers e instituciones criticaron el informe, pero parece que se hará realidad.

Los partidos de gobierno del Ayuntamiento de Munich han presentado un plan para comenzar la migración a Windows, poniéndose de fecha límite el 2020 para completar el proceso.

Esto supone que todos los equipos del Ayuntamiento serán actualizados y llevarán Windows 10 como sistema operativo principal. Aunque los responsables han afirmado que LiMux no desaparecerá ni equipos con este sistema operativo, aunque serán equipos secundarios que estarán conectados a la red de Windows.

LiMux seguirá estando presente en algunos ordenadores del Ayuntamiento de Munich

Pero lo más triste de esta noticia es que todo apunta que no sólo se cambiará de sistema operativo sino que se intentará ir al formato privativo. Así, los ordenadores de Munich no sólo tendrán Windows 10 sino que tendrán un paquete de suscripción a Office 365, donde los trabajadores tendrán que utilizar Word, Outlook, Excel, etc… para poder trabajar. Además a este plan no se ha presentado ninguna alternativa libre por lo que el formato libre parece estar decaído en Alemania, al menos en la ciudad de Munich.

LiMux es una distribución que se basa en Ubuntu 12.04, una versión anticuada y nada funcional. Y en vez de actualizarse, los desarrolladores de LiMux han seguido con ello; por otro lado, apenas se ha creado formación para utilizar este sistema operativo, por lo que el descontento con esta distribución ha sido general ¿ hasta tal punto que se prefiera Windows cueste lo que cueste? Efectivamente, nadie dentro del gobierno se ha opuesto a este cambio y aún no se conoce la cantidad de dinero que este cambio supondrá.

Desgraciadamente Munich no es la primera ciudad que hace esto. En España conocemos muy bien este tipo de situaciones, pero de esto hace bastante tiempo y parecía que no volvería a ocurrir… hasta esto.

Esperemos que Munich no sea un ejemplo para más ciudades europeas y vuelvan al formato privado dejando de lado el formato libre. Y ¿ vosotros qué pensáis? ¿ creéis que es una decisión acertada lo que ha hecho Munich?