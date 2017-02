Debian 9.0 “Stretch” entra en la fase final de desarrollo

Ya anunciamos hace tiempo que Debian 9.0 estaba en desarrollo, el macropoyecto y la gran comunidad que está detrás de esta distro no han parado de trabajar y ahora el desarrollador Jonathan WIltshire ha anunciado que la famosa distro GNU/Linux ha entrado en fase de desarorllo final, y que está congelado oficialmente desde éste 5 de febrero de 2017. Por tanto ya no se añadirán nuevas funcionalidades, solo se trabajará en corregir errores y tapar vulnerabilidades para hacerla más estable y robusta de cara a su lanzamiento.

Debian GNU/Linux 9.0 tendrá nombre clave “Stretch” como ya anunciábamos. Para el que no lo sepa, los nombres de las distros se cogen de los personajes de la película de animación de Toy Story. Independientemente de esto, es un gran paso no solo para el proyecto Debian como tal, sino también para todas las distribuciones que dependen directamente de ésta base, como Ubuntu y derivados. Ahora tendrán un nuevo y solido ladrillo de base para construir grandes cosas.

Como he dicho, no habrá nuevas incorporaciones de paquetes hasta que el sistema se declare GA (General Available), listo para salir a la calle y que todos podamos disfrutar de él directa o indirectamente. El tiempo que tardará en salir dependerá en parte de los errores críticos que tengan que corregir y otros improvistos de última hora que bloqueen su lanzamiento. No obstante, ya puedes probarlo desde la web del proyecto oficial, o descargar versiones previas estables si aún no estás familiarizado con esta fantástica distro…

De todos modos, no pasará mucho tiempo para que Debian 8.0 “Jessie” tenga un sustituto más avanzado, aunque no sabemos a ciencia cierta el día que llegará. Solo nos queda esperar a tener más noticias y con ganas de probarlo para ver los avances que han hecho en ésta última versión del proyecto, que no solo afectará al mundo Linux, porque como sabrás, Debian también se distribuye con otros kernels, como kFreeBSD, HURD, etc. Si estás interesado, te invito a acudir a la web del proyecto.