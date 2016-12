Convierte tu PC en un centro multimedia gracias a OpenELEC 7.0,

Tenemos buenas noticias para los amantes de los centros multimedia, ya que OpenELEC se ha actualizado, concretamente a su versión 7.0, una versión que viene con novedades bastante interesantes con respecto a sus predecesores.

OpenELEC es una distribución de bajos recursos que actúa como centro multimedia. Basado en Kodi(Antes llamado XBMC), es una distribución que lleva desde el año 2011 transformando equipos y dispositivos de bajos recursos en auténticos centros multimedia, aptos para ver películas, grabar programas y por supuesto escuchar música.

Esta versión tiene como principal novedad la inclusión de soporte con audio Bluetooth, algo que te permitirá disfrutar de tu centro multimedia utilizando auriculares o altavoces inalámbricos, siempre que dispongas de la tecnología bluetooth claro está.

Además de esa novedad, otra novedad importante sería la ampliación de la compatibilidad con dispositivos, ya que ahora por ejemplo es compatible con dispositivos Android TV ,a los cuales les puedes dar un gran lavado de cara gracias a esta distribución. También se han actualizado los drivers para aumentar la compatibilidad, haciéndolo perfectamente compatible con Intel, Nvidia y las gráficas de AMD.

Eso si, OpenELEC no sólo permite el funcionamiento como centro multimedia, ya que incluye extensiones muy interesantes, como por ejemplo algunas para convertirlo en una pequeña consola de videojuegos añadiendo emuladores de consolas retro. Sin duda una opción muy interesante para aprovechar un PC o dispositivo, por muy poco hardware que tenga.

El secreto para que funcione en ambientes ligeros son las tecnologías que utiliza. Basándose en Kodi 16.1, utiliza Mesa 11.2, X.Org 1.18 y systemd 229 entre otras tecnologías. Todo ello funciona con el Kernel de Linux 4.4,para garantizar la máxima estabilidad.

Si quieres descargar la versión oficial de OpenELEC y dar un nuevo uso a tu viejo equipo, no hay mejor forma de hacerlo que desde la página web oficial. La instalación es bastante sencilla y ellos te prometen que lo tendrás listo en 15 minutos, así que no tienes ninguna escusa para no probarlo.