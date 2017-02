Cerebro, una alternativa a Spotlight de macOS

Cada vez son más las aplicaciones de Software Libre que buscan ofrecer las mismas funciones que las aplicaciones privativas. Así, tenemos aplicaciones que escuchan nuestra voz como Mycroft, otras que nos ofrecen servicios de geolocalización, como es el caso de Gnome Maps y otras como Plank, nos ofrece la posibilidad de tener un dock en cualquier escritorio.

La aplicación que os presentamos hoy, Cerebro, es una de esas aplicaciones que estará en muchas distribuciones y en muchos ordenadores, ya que pretende ser la alternativa libre a Spotlight.

Spotlight es un programa de MacOS que ayuda a encontrar y ejecutar aplicaciones o algunos conocimientos gracias a su conexión con la Wikipedia o con iMDB, el servicio de Cine en la Red. Cerebro plantea todo esto y más gracias a otras conexiones que existen o la posibilidad de instalar plugins para aumentar su funcionalidad. Para poder encender Cerebro, sólo hemos de hacer la siguiente combinación de teclas Ctrl + Espacio y no sólo se abrirá el panel de Cerebro sino que podremos hacer búsquedas como si fuera la barra de navegación de Google Chrome.

Cerebro podrá personalizarse gracias a los plugins que admite

Cerebro es compatible con plugins que aumentarán sus funciones pero también que permitirá personalizarlo para realizar ciertas funciones si tenemos conocimientos de programación.

Cerebro es compatible con distribuciones basadas en Debian y Ubuntu pero también con aquellas que utilizan el formato de AppImage. Si nuestra distribución no es ninguna de estas, podemos optar por compilar todo el código e instalarlo en el formato que queramos. Para ello necesitaremos el código y las instrucciones del repositorio GitHub de Cerebro.

Cerebro no sólo se puede instalar en una distribución Gnu/Linux sino que también lo podemos instalar en Windows así como en MacOS. Algo práctico para quienes además de utilizar el sistema operativo del pingüino también utiliza otros sistemas operativos.

Personalmente no me gusta Spotlight y aplicaciones como Cerebro no las utilizo pero no dejan de ser interesantes para muchos usuarios, incluso para poder combinarlo con otras aplicaciones de control de voz.