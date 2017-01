Calligra 3 ya disponible para todos

Por lo general, cuando hablamos de suites de ofimática, siempre nos viene a la cabeza LibreOffice, Microsoft Office o OpenOffice. La primera suite y la última vienen a ser lo mismos para muchos usuarios y la segunda, simplemente no se puede instalar de manera nativa en Gnu/Linux.

Pero existen más suites ofimáticas, libres que se pueden instalar en Gnu/Linux. Una de ellas es Calligra, una suite ofimática que se ha actualizado recientemente. Así, ya tenemos disponible para todos los equipos y principales sistemas operativos, Calligra 3.

Calligra 3 se caracterizará por ser una versión que ha actualizado sus librerías QT a QT5, algo práctico para quienes además de utilizar Calligra también utilizamos Plasma o Krita, pero sobretodo por las ausencias que la suite ofimática ha tenido con esta versión.

La más sonada de estas ausencias es Krita. Krita es el programa de diseño gráfico que incluía la suite. El proyecto ha madurado mucho, de tal manera que el equipo de Krita ha decidido independizarse de la suite ofimática.

Krita abandona la suite de Calligra 3 pero por el éxito del programa

Junto a Krita, Author y Brainstorm también se van, siendo sustituidas por funciones de otros programas como el caso de Author o buscando alternativas que se incorporarán en versiones próximas. Flow y Stage también han desaparecido en esta versión, pero el equipo de desarrollo de Calligra esperan que en próximas versiones vuelvan a estar estos programas presentes.

La última versión de Calligra la encontraréis en los repositorios oficiales de vuestra distribución, pero sino queréis esperar, podéis acudir a esta página y descargaros Calligra 3 mediante paquete, algo rápido y sencillo.

Como podéis ver, Calligra 3 viene con grandes ausencias, pero eso no hace que la versión no merezca la pena, al contrario. Y a pesar de no contar con la misma publicidad que LibreOffice, lo cierto es que Calligra 3 es una gran opción libre para nuestras necesidades ofimáticas, más ahora si además utilizáis KDE Plasma como escritorio principal.