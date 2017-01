Calligra 3.0: ya está disponible la nueva release de la suite ofimática libre

Tras un largo tiempo de desarrollo, Calligra, otra de nuestras suites ofimáticas favoritas junto con LibreOffice y atiene una nueva versión lista. Los desarrolladores de KDE han puesto bastante esfuerzo en implementar mejoras en este nuevo lanzamiento de Calligra 3.0. Al igual que os anunciamos las novedades de LibreOffice y sus nuevas UIs, también nos complace dar esta buena noticia acerca de esta fantástica alternativa.

Por supuesto también están fuera Krita y Author, así como otras fantásticas apps integradas como también Brainstorm pertenecientes a este gran proyecto y que han dado mucho que hablar por sus funcionalidades profesionales. Para los que aun no conozcan la suite, decir que integra muchas de las apps que podríamos esperar si venimos de LibreOffice, OpenOffice, MS Office, etc. Ejemplos son el procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, bases de datos, etc.

Los desarrolladores han informado sobre los cambios, y han elegido reducir el número de aplicaciones, por tanto en la nueva versión algunas aplicaciones de las que venían integradas ya no están integradas y han pasado a ser independientes, pero no para siempre, ya que podrían hacer una reaparición en futuras versiones de la suite ofimática. Lo que no han reducido es la calidad de ésta suite, que aunque no sea tan conocida como LibreOffice, la verdad es que merece la pena como alternativa.

Por otro lado, se han incluido muchas mejoras y corrección de errores para los programas integrados en la suite Calligra 3.0 (antes conocida como KOffice). Parte de estas mejoras están relacionadas con el proyecto KDE y el entorno gráfico, como la tecnología Qt 5.5, algo que se ha llevado gran parte del esfuerzo de desarrollo de esta nueva versión. Para más información sobre el proyecto, y para acceder a la descarga de esta suite, puedes acceder a la zona de descargas de la web oficial del proyecto, donde encontrarás varias versiones para distintas plataformas como MacOS, Linux y Windows…