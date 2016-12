BuxyBox 1.26.0: llega la nueva versión de la navaja suiza de Linux

Para los que no conozcan este fantástico paquete, BusyBox fue creado por el conocido Bruce Perens y escrito en C. Se trata de una programa que incluye muchas utilidades estándar de Unix y que puede ser intalado en Linux y otros Unix-like. Sin duda es una herramienta muy potente y práctica para administradores y usuarios avanzados. Tal es así que la llaman la navaja suiza de los sistemas Linux, aunque no muchos usuarios saben que la usan a diario en sus distros la usen, aunque sí sea más evidente y famosa en sistemas Linux empotrados.

Inicialmente fue escrito con el objetivo de funcionar en Debian y traer todas estas funcionalidades y utilidades estándar de Unix al sistema del pingüino y desde su inicio muchos años y mucho trabajo se ha volcado en este paquete. Pero si no lo conoces o no lo has usado aún, te animo a que lo uses. Por supuesto es un software libre y de código abierto, gratuito y que puede ser una buena suite de administración.

Bien, sin más dilación, me gustaría explicar la noticia en sí que ha propiciado este artículo, que no es otra que la salida de una nueva versión de este paquete. Se trata de BusyBox 1.26.0, que llega con mejoras como otro regalo de navidad y que sigue teniendo la esencia de la colección de utilidades UNIX que trae desde los inicios. Llega seis meses después de BusyBox 1.25.0 (versión de desarrollo) y se trata de una versión inestable. Si quieres ir a lo seguro y no probar novedades, puedes hacerte con BusyBox 1.25.1 que es la última estable por ahora.

Se espera que en unas semanas llegue la versión estable, la 1.26.1 para que peudas disfrutar de ella. Hasta el momento puedes probar ésta y los cambios que implementa. ¿Qué trae de nuevo? Pues con respecto a la anterior versión ha sufrido 200 cambios, nada más y nada menos. Entre ellas están las mejoras de muchas de sus herramientas (ping, sendmail, sed, less, vi, ntpd, sh, cp, df, fdisk, awk, patch, i2cdump, …), algunos errores corregidos.