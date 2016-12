Budgie 10.2.9 lanzado con mejoras HiDPI

Budgie Desktop es un entorno de escritorio bastante nuevo que está dando bastante que hablar últimamente. Se trata del escritorio que iniciaron bajo el proyecto Solus Project y que pretendía revolucionar lo ya existente en este terreno y traer aire fresco. Entre sus novedades destacan su diseño sencillo y ligereza frente a otros competidores. Sin duda es una buena alternativa para los dos grandes: Plasma y GNOME y te animo a probarla.

Joshua Strobl de SOlus Project ha informado que la versión Budgie Desktop 10.2.9 ya está lista para descargar e instalar si queremos probarla en nuestra distribución, ya que aunque fue pensada inicialmente para la distro SolusOS, se puede instalar en otras distribuciones como openSUSE, Arch, Ubuntu, Fedora, Debian, etc. EL desarrollo de la versión Budgie 11 está ya en marcha, pero a pesar de eso los desarrolladores siguen añadiendo mejoras a la rama 10.

Budgie viene con algunas mejoras con respecto a la versión anterior, como por ejemplo algunos errores corregidos. Además se han añadido algunas mejoras y modificaciones interesantes. También se ha añadido soporte para idioma chino y árabe de forma oficial, además de algunas otras implementaciones en el Panel para hacer más fácil su configuración y remodelaciones en Raven. Pero eso no es todo lo nuevo que trae esta nueva versión…

Otra de las mejoras que trae se refiere a HiDPI (High Dots Per Inch), concretamente una mejor detección. Para el que no conozca qué es eso del HiDPI, es lo que se conoce comercialmente como pantalla retina, que tanto popularizó Apple en sus productos. Retina Display es una marca comercial de Apple, pero no es una tecnología exclusiva, así que para el resto de los mortales se usará el término HiDPI. No son más que pantallas de alta densidad de píxeles que fueron ideadas por LG, Sharp, Japan Display y Samsung, entre otros.