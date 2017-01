Bodhi Linux 4.1, la versión de mantenimiento de la distro ligera más popular

Durante esta semana se ha publicado la última versión de Bodhi Linux, la distribución ligera más bonita de todas. Esta distribución se basa en Ubuntu y utiliza un fork de Enlightenment como escritorio principal. Este fork se llama Moksha.

La versión lanzada responde a Bodhi Linux 4.1, una versión que no incorpora nada nuevo respecto a Bodhi Linux 4 pero si que aporta nuevas correcciones de bugs y la llegada del kernel 4.8 a la distribución.

Bodhi Linux 4.1 corrige muchos bugs de la distribución y añade las librerías EFL 1.8.5

Durante estas semanas se han encontrado numerosos bugs y agujeros de seguridad que son corregidos en Bodhi Linux 4.1. Moksha, el escritorio de Bodhi Linux también recibe una mejora: la incorporación de las librerías EFL 1.8.5. Estas librerías que se utilizan en los entornos de Enlightenment aportan más estabilidad al escritorio aunque ello no significa que Moksha se base en E18 o versiones más recientes sino que sigue basándose en E17, una versión de el escritorio Enlightenment más rápida y funcional que las versiones posteriores según muchos usuarios.

Pero, lo más importante de todo esto es el anuncio de seguridad que el equipo de Bodhi Linux realiza sobre sus últimas versiones. Alguien ha utilizado las versiones de desarrollo de Bodhi Linux 4 como versiones estables y están instaladas en muchos equipos por error o confusión, algo que es perjudicial para los equipos y sus usuarios pues son versiones inestables. Bodhi Linux hace una llamada para que actualicen estas versiones a versiones estables.

En cualquier caso, necesitéis o no la versión estable, en la web oficial del proyecto podéis conseguir los enlaces y archivos oficiales de esta distribución, algo que recomendamos hacer. Si ya tenéis la versión estable de Bodhi Linux, no os preocupéis pues no necesitáis descargar nada ya que a través de los repositorios se aplicarán los cambios que realiza Bodhi Linux 4.1.