BlackArch Linux ya tiene nueva imagen ISO para descargar

El mes de marzo ya está aquí y con él comienzan los nuevos lanzamientos de imágenes ISO con las últimas actualizaciones y novedades de las distribuciones rolling release.

Una de las más llamativas y más importantes de tener actualizada es BlackArch Linux, una distribución orientada hacia el hacking ético. Esta distribución de seguridad ha lanzado una imagen ISO nueva con las últimas novedades que ha implementado durante las últimas semanas.

BlackArch Linux es una distribución rolling release que se basa en Arch Linux y que viene equipada con más de 1.700 aplicaciones orientadas al mundo de la seguridad y del mundo hacker. Esta distribución cuenta con gestores de ventanas que hacen que la distribución sea muy ligera.

Los gestores de ventanas que tendremos de manera estándar son Fluxbox, Awesome y OpenBox. Aunque tanto el gestor de ventanas como el escritorio se pueden añadir o cambiar gracias a los repositorios de la distribución.

BlackArch Linux viene con Fluxbox por defecto

La nueva imagen ISO de BlackArch Linux contiene la actualización de las herramientas más populares y famosas del momento en cuánto a hacking ético se refiere por lo que instalar esta imagen es algo casi obligado debido a la seguridad que ello conlleva. Si por el contrario ya tenemos BlackArch Linux, sólo tenemos que ejecutar el comando “sudo pacman -Syu” para que BlackArch se actualice automáticamente.

La imagen BlackArch Linux 20170301 trae consigo la versión 4.9.11 del kernel de Linux, más de 50 nuevas herramientas de penetración y testeo y versiones para las dos plataformas. BlackArch Linux se basa en Arch Linux pero parece que no seguirá por el momento la filosofía de Arch Linux sobre la plataforma de 32 bits, algo interesante para muchos usuarios que por desgracia tienen una plataforma de 32 bits y no quieren o no pueden actualizar su equipo.

BlackArch Linux es una opción en cuánto a sistema operativo, pero también existen otras alternativas que no tienen que ver con la Seguridad y el Hacking, aunque si es lo que buscáis, BlackArch Linux es vuestra distribución.