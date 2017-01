BitKey, una distribución Gnu/Linux para los amantes del Bitcoin

Seguramente que muchos de vosotros o estáis interesados en la criptomoneda bitcoin o bien tenéis bitcoins que queréis utilizar de la manera más segura posible. En Gnu/Linux y en muchos repositorios oficiales de las distribuciones existe software muy útil para hacerlo, pero también existen distribuciones enfocadas o centradas en el bitcoin.

En este caso, la principal de ellas o al menos la más famosa es BitKey, una distribución que se basa en Debian pero que presenta interesantes medidas de seguridad.

Bitkey nos ofrece tres configuraciones relacionadas con la seguridad del sistema operativo

Bitkey se basa en Debian, la distribución madre más famosa del mundo Gnu/Linux. Pero a diferencia de otras distribuciones, Bitkey es para instalarse y utilizarse en una unidad flash o pendrive. Así, de esta manera, no hemos de preocuparnos por si un usuario se ha conectado a nuestro ordenador y ha creado algo inseguro o si algún ransomware ha invadido nuestro sistema. En este caso, instalamos Bitkey en un pendrive y cuando queramos utilizar el bitcoin encendemos el pc desde el pendrive y listo.

Además del último software en materia de seguridad, BitKey tiene tres modos de configuración que se relaciona con el wallpaper del escritorio. Así, el modo más inseguro hace que el wallpaper sea rojo, el modo medio usa el wallpaper azul y el modo más seguro usa el wallpaper verde. Electrum, incognito Chromium y qrcode son algunas de las herramientas que acompañan a esta distribución.

Si tenéis interés en conseguir esta distribución, en este enlace no sólo conseguiréis la distribución sino que también encontraréis la guía para instalar y configurar de manera detalla esta distribución. Así, vuestras criptomonedas no correrán ningún riesgo ni peligro aunque por otro lado, sino hacemos una navegación web muy arriesgada, a través de una distribución normal tampoco habrá gran problema de inseguridad ¿ no creéis?