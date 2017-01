Así es Arch Anywhere, el Arch Linux de los principiantes

Seguro que ya nos has escuchado hablar muchas veces de Arch Linux, un sistema operativo muy popular por su alto nivel de personalización y su sistema de actualizaciones Rolling Release. Si lo conoces también sabrás que su instalación es algo complicada para principiantes y que si no tienes experiencia en el mundo de Linux no podrás instalarlo y personalizarlo a tu gusto.

Sin embargo, eso se ha terminado gracias a Arch Anywhere, un sistema operativo que permite instalar y configurar Arch Linux de una forma muy sencilla, apto para todo tipo de usuarios y por supuesto para principiantes, los cuales por fin podrán disfrutar de Arch Linux sin tener que llamar a un técnico informático.

Arch Anywhere automatiza practicamente todo, ofreciendo una interfaz de instalación muy sencilla, gracias a la cual lo vas a poder instalado en muy pocos clics. Además tiene incluido un soporte completo de idiomas, para que lo puedas instalar en perfecto castellano, sin tener que descargar ningún paquete aparte.

Además también incluye otras cosas interesantes, como compatibilidad total con una BIOS UEFI y la posibilidad de instalar Arch Anywhere tanto en 32 como en 64 bits en un solo disco, algo que sin duda es muy práctico. También tenemos incluidos una serie de programas muy utilizados por los usuarios, como suites de ofimática y navegadores de internet.

Finalmente cuenta con una gran wiki dedicada exclusivaente a Arch Linux, gracias a la cual vas a poder aprender un poco cómo funciona el sistema operativo y todos los secretos que esconde. Lo más curioso es que podemos usar un comando llamado arch-wiki, con el cual vamos a poder buscar cualquier cosa directamente desde la terminal, sin necesidad de navegador.

Sin duda es una buena alternativa a sistemas operativos como Manjaro (basado en Arch Linux y más sencillo), además de ser muy útil para casi todos los usuarios. Si quieres descargar su imagen para tener Arch Anywhere, hazlo a través de este enlace de aquí.