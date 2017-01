Apache Guacamole: accede a tu equipo desde cualquier sitio

Existen muchos programas para poder acceder a un equipo desde cualquier parte del mundo con tan solo una conexión a la red, pero hoy venimos a hablaros de uno especial, se trata del proyecto de código abierto Apache Guacamole, que es un cliente (aplicación web HTML5) capaz de ofrecerte funcionalidades para acceso remoto a servidores y otros equipos remotos desde cualquier parte solo con la ayuda de una conexión y un navegador web.

No se necesita más que eso, simplemente Guacamole y estás listo para el acceso remoto. Y conseguirlo es bien sencillo, ya que es gratuito, además de libre. Además, como bien dicen desde la web oficial del proyecto, puede soportar protocolos estándar como VNC, RDP, y SSH (añadido después). Aunque he dicho que es un cliente, en realidad se puede designar como “clientless” al no necesitar de plugins o software adicional…

Además, en la web que te he enlazado encontrarás mucha más información sobre el proyecto, así como el enlace para ver el código en GitHub, manuales, ayuda, y zona de descargas. Incluso también podrás conseguir una completa wiki por si tienes dudas sobre éste software y su utilización. Y desde LxA te animo a probarlo como alternativa a los otros programas que usas acutalmente, como TeamViewer, TightVNC, UltraVNC, RealVNC, Vinagre, Xrdp, Viubo, y un largo etc., ya que existen muchas alternativas diferentes para muchas plataformas.

Por cierto, si no conoces los protocolos de comunicación que he introducido en el párrafo segundo, simplemente decir que VNC son las siglas de Virtual Network Computating, RDP pertenecen a Remote Desktop Protocol y SSH es Secure Shell. Los tres protocolos con similares funcionalidades pero con características diferentes. Por ejemplo, SSH como habrás podido imaginar por su nombre es más seguro al cifrar las conexiones. Aunque seguro que ya los conoces, si no te animo a buscar información sobre ellos, ya que no viene a cuento en este artículo describirlos detalladamente…