Alpha Litebook, el portátil elegante de Gnu/Linux

Normalmente si queremos tener un portátil con Gnu/Linux, la mejor opción es comprarse un portátil con Windows y sustituir el sistema de Microsoft por una distribución Gnu/Linux. Esta es la opción más plausible ya que los equipos de Apple son muy caros y los portátiles con Windows 10 son peligrosos e inseguros.

Sin embargo son varias las empresas que lanzan equipos con Gnu/Linux. Son portátiles u ordenadores de sobremesa que se crean en torno a una distribución o con hardware compatible con Gnu/Linux. No hace mucho conocíamos el ejemplo de Slimbook pero existen otros como el portátil Alpha Litebook.

La empresa Litebook ha desarrollado un portátil que pretende ser un clon del macbook de Apple pero con Software Libre. En este caso Alpha Litebook es un portátil que tiene Elementary OS como sistema operativo acompañado de aplicaciones que podemos usar en nuestro día a día como Google Chrome, Spotify o WPS Office.

Alpha Litebook es un portátil con Elementary OS y WPS Office

El portátil tiene una pantalla de 14,1 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080 píxeles. El procesador del portátil es quadcore de Intel a 1,6 Ghz con 4 Gb de memoria ram. El almacenamiento interno puede ser 512 Gb gracias a un HDD o 32 Gb gracias a un SDD.

En cuánto a conectividad, el equipo cuenta con dos puerto usb 3.0, un puerto rj-45, un puerto hdmi, un slot para tarjetas sd y una salida de micrófono. La batería de este portátil aporta una autonomía de más de 9 horas que podría cambiar dependiendo del uso que le demos. El peso de este dispositivo también es como los equipos de última generación, no superando el kilogramo de peso.

Pero el punto más interesante de este Alpha Litebook es su precio, tan interesante como el software que lleva. El portátil de Litebook no sobrepasa los 240 euros, un precio muy asequible para este equipo.

Alpha Litebook no ofrece nada nuevo que no tenga otro equipo, pero lo cierto es que su precio hace que el portátil sea una opción interesante e incluso perfecta para quienes quieren un portátil con Gnu/Linux y pagar poco dinero por ello ¿ no creéis?