5 navegadores web poco conocidos que te sorprenderán gratamente

El navegador web se ha convertido en una herramienta importante y necesaria en todo sistema operativo y ni que decir tiene que también es importante para Gnu/Linux. Muchos de vosotros buscáis un navegador que se adapte a vuestras necesidades, muchas veces por miedo a la inseguridad que hay en toda la Red o porque no nos gusta el funcionamiento de ciertos navegadores.

Hace tiempo os hablamos de los navegadores más famosos y utilizados en Gnu/Linux y ahora os presentamos los 5 navegadores más desconocidos que podéis encontrar en Linux y pueden adaptarse a vuestras exigencias.

Dillo

Este sencillo navegador saltó a la fama hace años por ser muy liviano y encajar perfectamente en distribuciones que apenas necesitaban 128 Mb de ram. Sin embargo es un navegador web muy básico que no permitirá tener ningún complemento y sólo leerá los últimos estándares HTML. Lo malo de Dillo es que el proyecto está parado y las últimas tecnologías web no funcionan bien, pero si no se necesita mucha navegación web, Dillo es muy buena opción.

Ubuntu Browser

Ubuntu hace tiempo que lanzó su navegador web, un proyecto al que no ha dado mucha publicidad pero podemos decir que es un navegador web bastante interesante, útil y bonito a la vista. Este navegador es compatible con cualquier distribución basada en Ubuntu y soporta las últimas tecnologías web, lo que hace que sea interesante para quienes buscan un navegador espartano pero funcional.

Tor Browser

El proyecto Tor utiliza el sistema de capas de cebolla y su red para ofrecer privacidad y seguridad pero también ofrece la posibilidad de utilizar software Libre y adaptarlo a la Red. Tor Browser es una versión de Mozilla Firefox que se conecta con la Red Tor que además está configurada para la máxima seguridad en nuestra navegación web. Al basarse en Firefox, Tor Browser se podrá instalar en cualquier distribución Gnu/Linux.

Por lo general, los navegadores web tienen una interfaz gráfica, una ventana y diálogos secundarios, pero se puede navegar sin necesidad de tener gráficos. Links es un buen ejemplo de ello. Este navegador web está disponible para todas las distribuciones y ofrece ser una gran alternativa para quienes sólo quieren la información, una información sin necesidad de consumir recursos gráficos.

SeaMonkey

¿Quién no conoce Firefox? A estas alturas todos hemos usado al menos una vez Mozilla Firefox, pero pocos han usado su hermano menor, SeaMonkey. SeaMonkey es un navegador web que se basa en Mozilla Firefox pero que está orientado a equipos con menos recursos, sus complementos son menores y su potencia también, algo que hay que pagar por consumir menos recursos. Si realmente exigís poco a vuestro navegador web, SeaMonkey puede ser una gran opción, una opción ideal para equipos con pocos recursos.

Conclusión sobre estos navegadores web

Por lo general, todos estos navegadores web se pueden encontrar para todas las distribuciones Gnu/Linux, a excepción del navegador de Ubuntu, pero seguramente que es algo que una Comunidad fuerte no pueda solucionar. En cualquier caso, estos navegadores son ideales para usuarios poco exigentes o para equipos con pocos recursos, puede que por eso sean navegadores poco conocidos ¿ no creéis?